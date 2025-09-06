Kalkın ayağa! Bizim kızlar tarih yazıyor... Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da Japonya ile karşılaştı. Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı.

SET SONUÇLARI

1. Set sonucu: Türkiye 16-25 Japonya

2. Set sonucu: Türkiye 25-17 Japonya

3. Set sonucu: Türkiye 25-18 Japonya

4. Set sonucu: Türkiye 27-25 Japonya

Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselen A Milli Takım, kupa için finalde İtalya-Brezilya maçının galibiyetiyle mücadele edecek.

FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. SUltanlar yarı finalde de Japonya'yı geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

DİĞER YARI FİNAL KARŞILAŞMASI

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu.

İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak.

Ayrıca üçüncülük karşılaşması da pazar günü TSİ 11:30'da başlayacak.