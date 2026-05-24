Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Sultanları, Sırbistan'a diş geçiremedi

Filenin Sultanları, Sırbistan'a diş geçiremedi

24.05.2026 21:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Filenin Sultanları, Sırbistan'a diş geçiremedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da karşılaştığı Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cenova kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 19-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edecek.

İlgili Konular: #Sırbistan #filenin sultanları #hazırlık maçı

İlgili Haberler

Esenler Erokspor'u 2 golle devirdi: Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK
Esenler Erokspor'u 2 golle devirdi: Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK Çorum FK, TFF 1. Lig yükselme play-off final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti: İşte muhtemel rakipler...
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti: İşte muhtemel rakipler... Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki yolu ve muhtemel rakipleri kesinleşti.
Tottenham son nefeste lige tutundu
Tottenham son nefeste lige tutundu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Everton'ı 1-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.