Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu

Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:09

Güncelleme: 28.06.2023 - 15:23

Milletler Ligi'nin 3. ayağı için Tayland'a gelen Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0 geri düşmesine rağmen karşılaşmada durumu 2-2'ye getirdi ancak Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında yarın TSİ 16.30’da Tayland ile karşılaşacak.

İLK 8 SIRADA YER ALAN FİNALE ÇIKACAK

Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.