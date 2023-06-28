Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu
FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği karşılaşmada Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Milletler Ligi'nin 3. ayağı için Tayland'a gelen Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0 geri düşmesine rağmen karşılaşmada durumu 2-2'ye getirdi ancak Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında yarın TSİ 16.30’da Tayland ile karşılaşacak.
İLK 8 SIRADA YER ALAN FİNALE ÇIKACAK
Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.
Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları Voleybol Milletler Ligi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama!
- 'AKP'den farkları yokmuş'
- Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin
- Ünlü ekonomist doların duracağı noktayı açıkladı
- İYİ Parti'den Merdan Yanardağ açıklaması
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- Canlı yayında çıplaklık kavgası
- Prigojin'in yeri belli oldu!
- Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı
- Galatasaraylı yıldızdan taraftarları rahatlatan paylaşım