Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu

FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği karşılaşmada Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:09
Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu
Abone Ol google-news

Milletler Ligi'nin 3. ayağı için Tayland'a gelen Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0 geri düşmesine rağmen karşılaşmada durumu 2-2'ye getirdi ancak Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında yarın TSİ 16.30’da Tayland ile karşılaşacak.

İLK 8 SIRADA YER ALAN FİNALE ÇIKACAK

Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.
 
2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.
 
Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları Voleybol Milletler Ligi

İlgili Haberler

Son Dakika: Filenin Sultanları CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

Son Dakika: Filenin Sultanları CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde üçüncü sırada!

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde üçüncü sırada!
Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti engelini rahat geçti

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti engelini rahat geçti

En Çok Okunan Haberler