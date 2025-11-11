Filenin Sultanları Tacikistan'ı devirdi: Zorlanmadan finale yükseldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 15:47:00
Kadın Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki 4. maçında karşılaştığı Tacikistan'ı 3-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI

Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti.

Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.

