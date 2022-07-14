Filenin Sultanları, yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 20:33
Filenin Sultanları, yarı finalde
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland ile karşı karşıya geldi.

İlk seti kaybetmesine rağmen pes etmeyen Filenin Sultanları, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi ise Çin'i 3-1'le geçen İtalya.

SETLER:

1. set sonucu: Türkiye 23-25 Tayland

2. set sonucu: Türkiye 25-15 Tayland

3. set sonucu: Türkiye 25-18 Tayland

4. set sonucu: Türkiye 25-21 Tayland


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