Filenin Sultanları, yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland ile karşı karşıya geldi.
İlk seti kaybetmesine rağmen pes etmeyen Filenin Sultanları, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi ise Çin'i 3-1'le geçen İtalya.
SETLER:
1. set sonucu: Türkiye 23-25 Tayland
2. set sonucu: Türkiye 25-15 Tayland
3. set sonucu: Türkiye 25-18 Tayland
4. set sonucu: Türkiye 25-21 Tayland
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