Filenin Sultanları'na yeni antrenör iddiası!
Giovanni Guidetti ile yolların ayrılmasının ardından Filenin Sultanları'nın yeni başantrenörünün kim olacağına dair İtalyan basınından bir iddia geldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı. Veda sonrası henüz yeni başantrenör açıklanmazken İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.
SANTARELLI'YE TEKLİF
İtalyan basınında çıkan habere göre Türkiye Voleybol Federasyonu, Sırbistan ile Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Daniele Santarelli'yi listesine aldı. Filenin Sultanları, Daniele Santarelli'ye 2026 yılına kadar sözleşme sunmaya hazır durumda.
ŞAMPİYON OLMUŞTU
Polonya ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalyayı finalde Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan kazanmıştı.
Bu sonuçla Sırbistan turnuva öncesinde zirvede bulunan ABD'den liderliği almış oldu. İkinci sıraya İtalya yerleşirken onu Brezilya takip etmişti.
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