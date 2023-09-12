Filenin Sultanları’ndan 5 isim Avrupa Şampiyonası Rüya Takımı’na seçildi
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı yapılan oylamayla belli oldu. Rüya Takım'da Filenin Sultanları'ndan 5 isim yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun 'Rüya Takımı' oylamasında ise Filenin Sultanları’ndan 5 isim seçildi.
RÜYA TAKIM OYLAMASINDA 6 İSİM YER ALDI
CEV ise kendi Youtube hesabında bu yılki turnuvanın 'Rüya Takımı'nı belirlemek için bir oylama başlattı. Oylamada Türkiye'den 6 voleybolcumuz yer aldı.
İşte oylamada yer alan o isimler:
En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas
En iyi smaçör: Ebrar Karakurt
En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş ve Eda Erdem Dündar
En iyi pasör: Cansu Özbay
En iyi libero: Gizem Örge
5 VOLEYBOLCUMUZ RÜYA TAKIM'DA
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyileri anketinde kararı taraftarlar verdi. Yapılan oylamalar sonucunda şampiyonanın Rüya Takımı'nda Türkiye'den 5 oyuncu yer aldı.
İşte turnuvanın en iyileri seçilen o oyuncularımız ve aldıkları oy oranları:
En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas, kullanılan oyların %82'si
En iyi smaçör: Ebrar Karakurt, kullanılan oyların %89'u
En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş, kullanılan oyların %59'u
En iyi pasör: Cansu Özbay, kullanılan oyların %75'i
En iyi libero: Gizem Örge, kullanılan oyların %92'si
EDA ERDEM'İN SERİSİ SONA ERDİ
Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar 2015, 2017, 2019 ve 2021 yıllarında düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonaları'nda en iyi orta oyuncu seçildi. Erdem'in 4 turnuvalık serisi ise bu yıl son buldu.
Zehra Güneş, Agnieszka Korneluk ve Amandha Marine Sylves ile en iyi orta oyuncu kategorisinde yarışan Eda Erdem oyların %35'ini aldı. En iyi orta oyuncu seçilen isim ise %59'luk oy oranı ile Zehra Güneş oldu. Diğer adaylardan Korneluk oylamada %4, Sylves ise %1 oy oranına ulaştı.
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