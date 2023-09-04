Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:48

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:55

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya basını Filenin Sultanları'nın zaferini manşetlerine taşıdı.

VOLLEYNEWS: "TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONU!"

"Brüksel'de voleybol tarihinde bir sayfa daha yazılıyor. Tarihinde ilk kez Türkiye, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı gergin ve olağanüstü çekişmeli geçen finalde Sırbistan'ı 3-2 yendi.

İstanbul'un bir şubesi gibi görünen Brüksel'de iki buçuk saatten fazla süren yorucu mücadelenin ardından

Türkiye, beşinci sette skoru 10-12'ye getirdi ve son sevinç patlamasına kadar liderliğini korudu."

WORLDOFVOLLEY: "HEYECAN VERİCİ ZAFER"

"Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) muhteşem bir galibiyet elde etti.

Böylece prestijli Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Beşinci sette Türkiye çoğu zaman öndeydi ama sonuna kadar puan puana giden bir mücadeleydi. Türkiye 15-13 galibiyet gelerek Avrupa şampiyonluğunu perçinledi. Maçın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Türkiye adına 41 sayı kaydetti. Sırp tarafında Tijana Boskovic 37 sayıyla en etkili oyuncu oldu."

GLOBO: "TÜRKİYE İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU"

"Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek eşi benzeri görülmemiş Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazandı. Yeni gelen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin komutası altında şu ana kadar Türkiye neredeyse mükemmel bir sezona devam ediyor.

Spor salonundaki kalabalığın ezici çoğunluğuna güvenen Türkiye, iki kez dünya şampiyonu olan Sırbistan'ı yenmek için serviste ve hücumda güçlü bir tempo yakaladı ve ikinci setten itibaren tribünleri ateşe verdi. Boskovic-Vargas düellosunu Vargas kazandı. Maçı Boskovic'in 37'sine karşı 41 sayıyla tamamladı. Vargas hücumda yüzde 55 ile oynadı. Türkiye'nin bir sonraki hedefi bu ayın 16 ile 24'ü arasında Tokyo'da düzenlenecek Japonya Olimpiyat Elemleri Oyunları olacak."

IVOLLEYMAGAZİNE: "TÜRKİYE İLK KEZ ŞAMPİYON, GUIDETTI'NİN BÜYÜSÜ"

"Giovanni Guidetti'nin ardından gelen büyü, son 20 yılın en iyi başantrenörlerinden biri olmasına rağmen Avrupa Şampiyonasını kazanmasını engellemeye devam ediyor"