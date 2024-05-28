Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu belli oldu!

Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Takımı kadrosu açıklandı. Milletler Ligi'nin Antalya etabında yer almayan kaptan Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:21
Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu belli oldu!
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Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde "Filenin Sultanları"nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.


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