Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu belli oldu!
Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Takımı kadrosu açıklandı. Milletler Ligi'nin Antalya etabında yer almayan kaptan Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde "Filenin Sultanları"nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
- Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- Parçalanmış ceset vahşetinde gözaltı!
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- İsrail-Mısır sınırında çatışma
- 'Çocuklarımızı okula göndermeyiz'