Filenin Sultanları tepki göstermişti: THY’den açıklama geldi!

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD uçuşunda ekonomi sınıfında yolculuk yapmasına ilişkin açıklamada bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 20:09
Filenin Sultanları tepki göstermişti: THY’den açıklama geldi!
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Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmaları için ABD'ye giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem, takımın uzun yolculukta ekonomi sınıfında uçurulması sebebiyle Türk Hava Yolları'na tepki gösterdi. 

Bunun üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün’ün açıklaması şöyle:

“Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır.”


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