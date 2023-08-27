Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final turunda Polonya ile karşılaşacak.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 23:12
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda bu akşam son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi de belli oldu.

Aynı salonda oynan son 16 turu maçında Polonya, Almanya'yı 25-22, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde “Filenin Sultanları”na rakip oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile çeyrek final maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00'de, Paleis 12 Salonu'nda oynanacak.


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filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası polonya

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