Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:51

Güncelleme: 02.09.2023 - 09:51

Filenin Sultanları nefesleri kesen maçta İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

İki kez geri düştüğü maçta harika bir geri dönüşe imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı başardı. Filenin Sultanları'nın finalde karşılaşacağı takım da belli oldu.

RAKİBİMİZ SIRBİSTAN

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi Sırbistan oldu. Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Sırbistan, finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

FİNAL 3 EYLÜL'DE

Final maçı 3 Eylül Pazar günü Brüksel'de oynanacak.