Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup edip finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise Sırbistan oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:51
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
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Filenin Sultanları nefesleri kesen maçta İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

İki kez geri düştüğü maçta harika bir geri dönüşe imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı başardı. Filenin Sultanları'nın finalde karşılaşacağı takım da belli oldu.

RAKİBİMİZ SIRBİSTAN 

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi Sırbistan oldu. Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Sırbistan, finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

FİNAL 3 EYLÜL'DE 

Final maçı 3 Eylül Pazar günü Brüksel'de oynanacak.


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2023 CEV Avrupa Şampiyonası A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan

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