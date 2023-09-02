Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup edip finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise Sırbistan oldu.
Filenin Sultanları nefesleri kesen maçta İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
İki kez geri düştüğü maçta harika bir geri dönüşe imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı başardı. Filenin Sultanları'nın finalde karşılaşacağı takım da belli oldu.
RAKİBİMİZ SIRBİSTAN
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi Sırbistan oldu. Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Sırbistan, finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
FİNAL 3 EYLÜL'DE
Final maçı 3 Eylül Pazar günü Brüksel'de oynanacak.
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