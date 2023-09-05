Filenin Sultanları’nın sayı rekortmeni, kariyerinde birçok zorlukla başa çıktı: Vargas’ın hayatı film

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Kaydettiği 41 sayıyla herkese “41 kere maşallah” dedirten, finalin en değerli oyuncusu seçilen ve sempatik kişiliğiyle 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Vargas, Küba asıllı bir voleybolcu. 16 Ekim 1999’da dünyaya gelen Vargas 8 yaşında okul takımında voleybolla tanışırken kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 12 yaşında milli takıma seçildi, 14’ünde ise Küba’da tanınırlığı giderek arttı ve “Voleybolun geleceği” yorumları yapılmaya başladı. Sonrası ise farklı bir öyküyü barındırıyor.

4 YIL CEZA ALDI PES ETMEDİ

Küba’daki bazı katı kurallar yüzünden sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya’daki takımlarla transfer görüşmesi yapabilen Vargas, bu sıkıntıyı 2017’de aştı. Çekya ekibi Prostejov’a transfer olan geleceğin smaçörü bu kez 17 yaşında sakatlıkla uğraşmak zorunda kaldı. Tedavisiyle ilgili Küba’daki federasyonla anlaşmazlık yaşayan Vargas, “Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar” gerekçesiyle 2017’de milli takımdan 4 sene men cezası aldı. Bu kâbus da onu durdurmadı ve “sığınmacı” statüsüyle gittiği İsviçre’nin Volero Zürih takımına transfer oldu.

SIRBİSTAN İSTEDİ AMA...

2018’de Fenerbahçe’ye gelen Vargas, kariyerinin en özel adımını atarken başarı basamaklarını da tırmanmaya başladı. Performansıyla herkesin ilgi odağı olan Vargas, Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic’in yoğun isteğiyle bu ülkenin vatandaşlığına geçti. Ancak Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Vargas’ın ülkesi Küba’nın izni olmadan Sırbistan için oynamasına onay vermedi. 2021’de Vargas’ın Türk vatandaşı olması için Türkiye Voleybol Federasyonu yoğun mesai harcadı. Vargas, vatandaşlığı kabul etti, Melissa olan adını Melisa ile değiştirdi, prosedür gereği geçmesi gereken sürenin dolmasının ardından bu yaz Milletler Ligi’nde ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.