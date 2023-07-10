Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:28

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica’nın talebi doğrultusunda bordo-mavili kulüp, Hırvat oyuncu Filip Benkovic’i transfer ediyor. Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncu bu akşam İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılacak. Peki, Filip Benkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Filip Benkovic hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Filip Benkovic hakkında merak edilenler...

FİLİP BENKOVİC KİMDİR?

Filip Benkovic, 13 Temmuz 1997 yılında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde dünyaya geldi.

Futbol yaşantısına doğduğu şehrin takımı Dinamo Zagreb'de başladı. Gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Filip Benkovic, Ağustos 2018'de 14.5 milyon Euro bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin yolunu tuttu.

Leicester City, Hırvat oyuncuyu sırasıyla Celtic, Bristol City, Cardiff ve OH Leuven'e kiraladı.

Ocak 2022'de Leicester City'den bedelsiz olarak Udinese'ye transfer olan Benkovic, son olarak Alman ekibi Braunschweig'te kiralık olarak forma giymişti. E.Braunschweig'teki kiralık sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki stoper, İtalyan ekibine geri döndü.

Filip Benkovic'in, Udinese ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş kategorilerinde forma giyen Filip Benkovic, A Milli Takım düzeyinde ise 1 kez görev yaptı.

Oyuncunun kariyerinde gördüğü en yüksek değeri 11 milyon Euro olarak kayıtlara geçerken, şu an için değeri 2 milyon 200 bin Euro olarak gösteriliyor.

FİLİP BENKOVİC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2008–2015 Dinamo Zagreb

2015–2018 Dinamo Zagreb

2018–2022 Leicester City

2018–2019 Celtic (Kiralık)

2020 Bristol City (Kiralık)

2020–2021 Cardiff City (Kiralık)

2021 OH Leuven (Kiralık)

2022– Udinese

2022–2023 Eintracht Braunschweig



