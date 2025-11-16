Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filistin ile Bask bölgesel takımından dostluk maçı!

Filistin ile Bask bölgesel takımından dostluk maçı!

16.11.2025 10:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Filistin ile Bask bölgesel takımından dostluk maçı!

Filistin Milli Futbol Takımı, İspanya'da Bask bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı. Bask bölgesel futbl takımı karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Filistin Milli Futbol Takımı, İspanya'nın kuzeyindeki Bask'ın bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı.

Bask bölgesinin Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda oynanan maçı Bask bölgesel futbol takımı 3-0 kazandı.

Tribünlerin Filistin ve Bask bayraklarıyla dolduğu maçın başında, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü insanlar için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Image

"SOYKIRIMI DURDURUN"

Filistin Milli Takımı'nın sahaya "Soykırımı durdurun" yazılı pankartı taşıyarak çıkması büyük alkış aldı.

Bask özerk yönetim hükümetinin de destek verdiği Filistin-Bask futbol maçının amacının "Filistin devletinin tanınması, resmi olarak uluslararası maçlara katılmasının desteklenmesi ve Gazze'de barışın sağlanmasını güçlendirmek" olduğu bildirildi.

Karşılaşmayı İspanya hükümetinden Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da izledi.

Image

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ

Diğer yandan maç öncesinde Bilbao sokaklarında binlerce kişi Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Sivil toplum örgütleri ve Bask bölgesindeki bazı siyasi partilerin desteğiyle, "Gazze'deki soykırımı durdurun" temasıyla düzenlenen kent merkezindeki iki farklı noktadaki yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Özgür Filistin", "Gazze'ye acil yardım", "Katil İsrail" sloganları attı.

Filistin Milli Takımı, 18 Kasım Salı günü de Katalonya bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yapacak.

İlgili Konular: #filistin #Baskonia

İlgili Haberler

Slovenya 10 kişi kaldı: Kosova Dünya Kupası play-off biletini kaptı!
Slovenya 10 kişi kaldı: Kosova Dünya Kupası play-off biletini kaptı! Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndelki 5. maçında kendi sahasında ağırladığı Slovenya'yı 2-0 mağlup etti.
ATP'de finalin adı belli oldu!
ATP'de finalin adı belli oldu! İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin yarı finalinde karşılaştığı Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime'yi 2-0 mağlup ederek finale çıkan isim oldu.
Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını yorumladı: 'İkinci sınıf olmak yakışmaz'
Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını yorumladı: 'İkinci sınıf olmak yakışmaz' A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.