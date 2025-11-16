Spor yazarları Türkiye-Bulgaristan maçını yorumladı: 'İkinci sınıf olmak yakışmaz'

A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Spor yazarları Türkiye'nin kazandığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçını değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Arif Kızılyalın: "Hedefi belliydi Bizim Çocukların. Kendi ipini kendin kes ve 2026 Dünya Kupası barajını yakala. Gerçi İspanya, Gürcistan’ı dağıtınca iş garantilenmişti ama puan kaybetmemek gerekiyordu. İstekli ve özgüvenli başladık; kalite farkı jokerimizdi. Kerem, Kenan derken frikik penaltıya penaltı da gole dönüştü. Farkı açamayınca Bulgarlar direnç gösterdi. Bu kez de Uğurcan sorumluluk aldı. Chernev’in kendi kalesine attığı gol maçı bitirdi. Son düdük ise A Milli Takımı PlayOff hattına taşıdı. Salı günkü İspanya maçı, Ay-Yıldızlılar için büyük bir prestij karşılaşması olacak." (Cumhuriyet)

"MOT İVE OLMAMIZI ENGELLEDİ"

Levent Tüzemen: "Milli Takım, Bulgaristan maçına zaten play-off'a kalarak çıktı. Maç öncesi "Bulgarları farklı yenersek, Gürcüler de İspanya'yı geçerse, biz de İspanyolları deplasmanda farklı yenersek lider olur Dünya Kupası'na gideriz" söylemleri hikâye yazmaktı. Merih Demiral'ın "Hepimiz İspanya maçını bekliyoruz" yorumu gereksizdi. Bu hikâyeler, A Milli Takım'ın Bulgarlara karşı tam motive olmalarını bence engelledi." (Sabah)

Ercan Taner: "En iyisini tabii ki Montella bilir ama kanat ortalarında ‘gerçek bir santrfor’ dediğimiz oyuncu tipini arıyor takımımız zaman zaman. Kornerler veya serbest vuruşlarda stoperlerin kafa vurmasına veya ön ya da arka direğe sürpriz koşu yapacak oyunculara kalıyor işimiz. Katı savunma yapan ve hiç çıkmayan takımlara karşı gol yollarında zorlanabiliriz." (Sözcü)

"OLSA DAHA İYİ OLURDU"

Ali Gültiken: "İkinci yarı skorun verdiği güven ve rahatlık, grupta netleştirdiğimiz pozisyonumuzun verdiği güven duygusuyla oyun biraz daha rölantiye dönse de yakaladığımız pozisyonu değiştirmedi. Milli Takımımız birçok bölgede alternatifleri olan bir kadroya sahip ama santrfor bölgesinde nerede olursak olalım gözlerimiz yine daha etkili bir pozisyon oyuncusunu arıyor. Çünkü santrfor farklı özellikleri olan bir bölge. Bu tür maçlarda burada bir eksiklik hissi yaşamıyoruz ama 'Olsa daha iyi olurdu' duygusunu da içimizde yaşıyoruz. Dün gece Milli Takımımız Dünya Kupası yolunda aldığı bu galibiyetle hem hedefini hem de ülkemizin beklentisini bir adım daha yukarıya çıkarttı." (Sabah)

"KEDİ İLE FARE GİBİ"

İlker Yağcıoğlu: "Dün gece sahada öyle bir Türkiye vardı ki, skordan bağımsız olarak rahatlıkla söyleyebilirim: Gerçekten çok iyi bir Milli Takımımız var. Özellikle ilk 45 dakikada Bulgaristan'a karşı ortaya konan oyun, adeta kedinin fareyle oynadığı bir görüntü sundu.

İki kanat da etkiliydi ama özellikle Kenan'ın bulunduğu taraf, temposuyla ve dinamizmiyle oyunu sürekli rakip yarı sahaya yıktı. Tek eksik ise aradığımız son vuruşlardı. Kenan'ın bire bir kaldığı pozisyonlarda yaptığı çalımlar, tribünlere olduğu kadar ekrana bakanlara da keyif verdi." (Takvim)

"İKİNCİ SINIF OLMAK YAKIŞMAZ"

Gürcan Bilgiç: "Montella ve Bizim Çocuklar artık ilk 10'un içindeki rakiplere karşı, "Buradayız" demek zorunda. İspanya maçında kendi tartılarına çıkacaklar. Bu kadroya ikinci sınıf olmak yakışmaz. Bu jenerasyonun kendi tartısını yapması için iyi bir taktik yönetime ihtiyacı var. Montella değiştirmeyi ve koruduğu kadrosu ile farklı olmayı başarmalı. Bu çocuklar da bunu hak ediyor, biz de..." (Sabah)

Mustafa Çulcu: "Nicolas Walsh 34 yaşında 1. kategori hakemi. İskoçya'nın John Beaton'dan sonra 2 numarası. Maalesef UEFA 1. kategoride bizden hakem yok. Ama 5-6 milyon nüfuslu İskoçya'dan 2 tane var. Çok üzücü... 16'da attığımız frikikte barajda bulunan Petkov'un açık olan sol el-kol ile oynadığı top net penaltı. Hakem muhtemelen iş birliği yaparak gecikmeli kararla penaltıyı verdi. UEFA asla hakem otoritesini tartışmaya açmıyor. Bu konuda çok hassas. Uluslararası deneyime sahip oyuncularımızın bunu artık ezberlemiş olmaları gerekiyor. Arda gibi bir oyuncu hakeme tepki verip bu kadar kolay kart görmemeli. Hakem ilk 20 dakika içinde verdiği iki kararla maç kontrolünü eline aldı ve başarılı maç yönetti." (Fotomaç)