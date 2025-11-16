Cumhuriyet Gazetesi Logo
Slovenya 10 kişi kaldı: Kosova Dünya Kupası play-off biletini kaptı!

16.11.2025 10:15:00
Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndelki 5. maçında kendi sahasında ağırladığı Slovenya'yı 2-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova ile Slovenya karşı karşıya geldi. Stadion Stozice'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova, 2-0'lık skorla kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Fisnik Asllani ve 64. dakikada Zan Karnicki kendi kalesine attı.

SLOVENYA 10 KİŞİ KALDI

Slovenya, Petar Stojanovic'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla son bölümü 10 kişi oynadı.

Kosova'da Beşiktaşlı Milot Rashica yedek bekledi. Slovenya'da Karagümrüklü Jure Balkovec de yine yedek kulübesinde kaldı.

Bu sonucun ardından Kosova, puanını 10'a çıkardı ve Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu. Son maçında İsviçre'yi evinde 7 farklı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

3 puanda kalan Slovenya ise son maçında İsveç'e konuk olacak.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Slovenya #Kosova

