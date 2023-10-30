Filistin paylaşımı nedeniyle kadro dışı kalmıştı: Mainz'dan Anwar El Ghazi kararı!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 20:20

Güncelleme: 30.10.2023 - 20:20

Filistin'e destek paylaşımı sonrası kadro dışı kalan Anwar El Ghazi için yeni bir karar alındı.

TAKIMA GERİ DÖNECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, yaptığı paylaşım sonrası özür dileyen 28 yaşındaki oyuncunun yeniden takıma katılacağı belirtildi.

Hollandalı oyuncunun yaptığı paylaşımı da sildiği ifade edildi. Ayrıca, Filistin'e destek paylaşımı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde idmanlara çıkacağı da aktarıldı.