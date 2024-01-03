Filistin paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a hapis!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen Cezayirli futbolcu Youcef Atal, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayirli futbolcu, Filistin paylaşımı nedeniyle 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçundan ertelenmiş hapis cezası ile brilikte 45 bin Euro para cezasına mahkum edildi.
Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.
27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
Youcef Atal
"DİNİ GEREKÇELERLE NEFRETİ KÖRÜKLEMEK"
Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal hakkında 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası verildi.
Atal'ın 10 gün içinde cezayı temyize götüreceği belirtildi.
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