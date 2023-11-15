Filistin'e destek paylaşımı sonrası takımdan kovulmuştu! El Ghazi'den Mainz 05'e dava!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 21:36

Güncelleme: 15.11.2023 - 21:36

Filistin'e yaptığı paylaşım yüzünden Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El Ghazi'den Alman ekibine karşı bir hamle geldi.

Bild'de yer alan habere göre; Hollandalı futbolcu, sözleşmesini tek taraflı fesheden Mainz 05'i dava ederek mahkemeye verdi.

Yasal işlemlerin resmen başlatıldığı belirtilen haberde, ilk davanın 6 Aralık tarihinde görüleceği belirtildi.

El Ghazi, Alman ekibi Mainz 05'te yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. 28 yaşındaki futbolcu, davada haklı bulunursa Mainz 05, oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.