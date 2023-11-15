Filistin'e destek paylaşımı sonrası takımdan kovulmuştu! El Ghazi'den Mainz 05'e dava!
Filistin'e destek paylaşımı sonrası sözleşmesi tek taraflı feshedilen Hollandalı futbolcu Anwar El-Ghazi, Mainz 05'i mahkemeye verdi.
Filistin'e yaptığı paylaşım yüzünden Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El Ghazi'den Alman ekibine karşı bir hamle geldi.
Bild'de yer alan habere göre; Hollandalı futbolcu, sözleşmesini tek taraflı fesheden Mainz 05'i dava ederek mahkemeye verdi.
Yasal işlemlerin resmen başlatıldığı belirtilen haberde, ilk davanın 6 Aralık tarihinde görüleceği belirtildi.
El Ghazi, Alman ekibi Mainz 05'te yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. 28 yaşındaki futbolcu, davada haklı bulunursa Mainz 05, oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'ye seslendi, devreye Çakıcı girdi
- Erdoğan eylemlerden 'rahatsız' oldu
- Bu kavgayı görmüştük
- 'Erdoğan'a kötü bir haberim var...'
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- Dilan Polat'ın eşine tepkisi gündem oldu
- 'İsrail'e gemilerle barut ve çelik gönderiliyor'
- Siz, Ankara’yı ‘Kandil’e’ çeviren değil misiniz?
- Esad için yakalama kararı