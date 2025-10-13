Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçında tribünde olacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.10.2025 18:41:00
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. maçında kendi sahasında ağırlayacağı Gürcistan mücadelesinde Filistinli çocuklar tribünde müsabakayı takip edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın salı günü Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek.

Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR TRİBÜNDE OLACAK

Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayımlanacak.

