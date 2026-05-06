Cumhuriyet Gazetesi Logo
Final Four'a ilk yükselen takım Olympiakos!

Final Four'a ilk yükselen takım Olympiakos!

6.05.2026 09:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Final Four'a ilk yükselen takım Olympiakos!

EuroLeague'de Monaco karşısında play-off serisini 3-0 kazanan Yunan ekibi Olympiakos, Final Four'a yükselen ilk takım oldu.

EuroLeague'de Monaco karşısında play-off serisini 3-0 kazanan Yunan ekibi Olympiakos, Final Four'a yükselen ilk takım oldu. 

Serinin üçüncü maçında Gaston Medecin Salonu'nda Monaco'ya konuk olan Olympiakos, rakibini 105-82 mağlup etti ve seriyi 3-0 kazandı.

Yunan ekibi, Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko-Zalgiris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Olympiakos'ta Evan Fournier 22 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, Alec Peters 18 sayı, 6 ribauntla oynarken, Monaco'da Matthew Strazel 21, Jaron Blossomgame 19 sayı kaydetti.

Gecenin diğer maçında Real Madrid'i 76-69 mağlup eden Hapoel IBI Tel Aviv, ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1 yaptı. Serinin dördüncü maçı, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Final Four'a kalacak.

İlgili Konular: #thy euroleague #Olympiakos #monaco

İlgili Haberler

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Milan Skriniar'ın Başakşehir maçının ardından Konyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi... Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması: 'Oluşacak tartışmalarla izin vermemek adına...'
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi... Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması: 'Oluşacak tartışmalarla izin vermemek adına...' Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi... Hakan Safi adaylığını resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi... Hakan Safi adaylığını resmen açıkladı! Fenerbahçe Kulübü'nde Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.