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Final serisinde 4. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe!

Final serisinde 4. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe!

23.06.2025 09:55:00
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AA
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Final serisinde 4. randevu: Beşiktaş - Fenerbahçe!

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

SERİDE DURUM 2-1

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

4 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Beşiktaş Fibabanka

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