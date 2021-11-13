Finlandiya, Bosna Herkes'in hayallerini bitirdi!
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 7. maçında Finlandiya, deplasmanda Bosna Herkes'i 3-1 mağlup etti. Bosna Hersek'in Dünya Kupası ümitleri bitti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 7. karşılaşmasında Bosna Hersek, Finlandiya'yı konuk etti.
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Finlandiya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Forss, 51. dakikada Lod ve 73. dakikada O'Shaughnessy kaydetti. Bosna Hersek'in tek sayısı ise 69. dakikada Menalo'dan geldi.
Finlandiya'da Pukki, 25. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Finlandiya'da Raitala, 37. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bosna Hersek'te kaleci Sehic mücadelenin 90 dakikasında da sahada kalırken, Hadziahmetovic 56, Miralem Pjanic ise 66. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Finlandiya, 11 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 7 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
Finlandiya gelecek maçta Fransa'yı konuk edecek. Bosna Hersek ise Ukrayna'yı ağırlayacak.
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