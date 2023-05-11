Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalyan Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final turu ilk maçında kendi sahasında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:40
Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, yarı final turu ilk maçında kendi sahasında Heiko Vogel'in takımı Basel'i konuk edecek.

FIORENTINA - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FIORENTINA - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Fiorentina, turnuvanın çeyrek final turunda Lech'i toplamda 6-4 ile geçerek yarı finale yükselmişti.

Basel ise Nice'i toplamda 4-3'lük skor ile geçerek yarı finale yükselmişti.


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