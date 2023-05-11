Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalyan Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final turu ilk maçında kendi sahasında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, yarı final turu ilk maçında kendi sahasında Heiko Vogel'in takımı Basel'i konuk edecek.
FIORENTINA - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FIORENTINA - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Fiorentina, turnuvanın çeyrek final turunda Lech'i toplamda 6-4 ile geçerek yarı finale yükselmişti.
Basel ise Nice'i toplamda 4-3'lük skor ile geçerek yarı finale yükselmişti.
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