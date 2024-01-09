Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:52
Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FİORENTİNA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, bir önceki turda kendi evinde ağırladığı Parma'yı penaltılarda 4-1 mağlup etmişti.

Bologna ise Inter deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


Fiorentina bologna İtalya Kupası canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe'yle anılıyordu: Bonucci transferinde yeni gelişme

Adı Fenerbahçe'yle anılıyordu: Bonucci transferinde yeni gelişme
Aziz Yıldırım'dan başkanlık iddialarına cevap: 'Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu...'

Aziz Yıldırım'dan başkanlık iddialarına cevap: 'Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu...'
Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı: İşte Mauro Icardi'nin geri dönüş tarihi!

Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı: İşte Mauro Icardi'nin geri dönüş tarihi!

En Çok Okunan Haberler