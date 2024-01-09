Fiorentina - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FİORENTİNA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina, bir önceki turda kendi evinde ağırladığı Parma'yı penaltılarda 4-1 mağlup etmişti.
Bologna ise Inter deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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