Fiorentina'da taraftarlar öfkeli: Edin Dzeko megafonla seslendi!

Serie A'nın 13. haftasında Fiorentina deplasmanda Atalanta'ya 2-0 yenildi.

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan İtalyan ekibi, 19. sıraya geriledi. Konferans Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Fiorentina'da taraftarın sabrı taştı.

DZEKO MEGAFONLA TARAFTARLARA SESLENDİ

Atalanta maçının bitiş düdüğüyle deplasman tribünündeki taraftarlar Fiorentina oyuncularına tepki göstermeye başladı. Takımın en tecrübeli ismi Edin Dzeko eline megafon alıp taraftarları sakinleştirmeye çalışırken birkaç kez susturuldu.

Edin Dzeko, taraftarlardan destek istediğini söylerken, "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalmamız için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı. Dzeko'ya destek olmak için kaptan Ranieri ve Mandragora da tribüne gitti.