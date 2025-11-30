Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fiorentina'da taraftarlar öfkeli: Edin Dzeko megafonla seslendi!

Fiorentina'da taraftarlar öfkeli: Edin Dzeko megafonla seslendi!

30.11.2025 23:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fiorentina'da taraftarlar öfkeli: Edin Dzeko megafonla seslendi!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibinin Boşnak oyuncusu Edin Dzeko, 2-0 mağlup oldukları Atalanta maçının ardından megafonla taraftarlara seslendi.

Serie A'nın 13. haftasında Fiorentina deplasmanda Atalanta'ya 2-0 yenildi.

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan İtalyan ekibi, 19. sıraya geriledi. Konferans Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Fiorentina'da taraftarın sabrı taştı.

DZEKO MEGAFONLA TARAFTARLARA SESLENDİ

Atalanta maçının bitiş düdüğüyle deplasman tribünündeki taraftarlar Fiorentina oyuncularına tepki göstermeye başladı. Takımın en tecrübeli ismi Edin Dzeko eline megafon alıp taraftarları sakinleştirmeye çalışırken birkaç kez susturuldu.

Edin Dzeko, taraftarlardan destek istediğini söylerken, "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalmamız için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı. Dzeko'ya destek olmak için kaptan Ranieri ve Mandragora da tribüne gitti.

İlgili Konular: #serie a #Fiorentina #Edin Dzeko

İlgili Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 15 futbolcu ilki yaşamaya hazırlanıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 15 futbolcu ilki yaşamaya hazırlanıyor Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki takımda 15 futbolcu, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
Ergin Ataman'dan galibiyet açıklaması: 'Türk Milli Takımı çok önemli ama...'
Ergin Ataman'dan galibiyet açıklaması: 'Türk Milli Takımı çok önemli ama...' FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ataman, net bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a 3 müjde! Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'a, Yunus Akgün, Mario Lemina ve Victor Osimhen'den iyi haber geldi.