Fiorentina, ecel terleriyle yarı finalde!
Fiorentina, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Lech Poznan'a karşı 3-0 geriye düştü. Pes etmeyen İtalyan ekibi 2 gol buldu. Bu sonuçla birlikte Fiorentina Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fiorentina, Lech Poznan ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçı Lech Poznan 3-2 kazandı. Ancak Fiorentina ilk maçı 4-1 kazandığı için yarı finale yükseldi.
Lech Poznan'ın golleri 9. dakikada Afonso Sousa, 65. dakikada penaltıdan Kristoffer Velde ve 69. dakikada Artur Sobiech'ten geldi. Fiorentina'nın gollerini ise 78. dakikada Riccardo Sottil ve 90+2. dakikada Gaetano Castrovilli attı.
Bu sonuçla Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi. Lech Poznan turnuvaya veda etti. İtalyan ekibi, yarı finalde Basel ile karşı karşıya gelecek.
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