Fiorentina evinde Lazio'yu devirdi
Serie A karşılaşmasında Fiorentina ağırladığı Lazio'yu 2-1 yendi.
Serie A 26. hafta karşılaşmasında Fiorentina konuk ettiği Lazio'yu 2-1 mağlup etti.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Michael Kayode ve 69. dakikada Giacomo Bonaventura, Lazio'nun golünü 45. dakikada Luis Alberto kaydetti.
Fiorentina bu galibiyetle puanını 41'e çıkartırken, Lazio ise 40 puanda kaldı.
Fiorentina bir sonraki karşılaşmasında Torino deplasmanına giderken, Lazio evinde Milan'ı konuk edecek.
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