Edin Dzeko, Fiorentina'nın galibiyetine damga vurdu!

29.08.2025 10:05:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fiorentina, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Polessya'yı 3-2 mağlup etti. Fiorentina'da Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko karşılaşmaya damga vurdu.

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Polessya'yı 3-2 mağlup ederek lig etabına kaldı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fiorentina, rövanş maçının henüz 14. dakikasında 2 farklı geriye düştü.

78. dakikada Dodo, ve 86. dakikada Ranieri'nin golleriyle beraberliği yakalayan Fiorentina'da son sözü Edin Dzeko söyledi. 39 yaşındaki deneyimli santrfor, 89. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. 11 dakikada 3 gol atan Fiorentina, Konferans Ligi biletini iki maç toplamında 6-2'lik skorla aldı.

İlerleyen yaşına rağmen performansıyla takımın en iyilerinden olan Dzeko, ilk golde de kendisiyle özdeşleşen bağlantı oyunuyla golü hazırlayan isimdi.

90 dakika sahada kalan Dzeko, 1.04'lük gol beklentisi ve 2 kilit pasla bu alanlarda takımın en iyisiydi. Ayrıca 10 hava topunda 7 kez başarılı müdahalede bulunan Dzeko, bu alanda da zirveyi vermedi.

