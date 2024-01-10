Fiorentina penaltılarda turladı

İtalya Kupası çeyrek final maçında 120 dakikası 0-0 sona eren maçta Fiorentina, Bologna'yı penaltı atışlarında 5-4 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 03:41
Fiorentina penaltılarda turladı
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İtalya Kupası çeyrek final maçında Fiorentina ile Bologna karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan ve 120 dakikası 0-0 sona eren maçı Fiorentina penaltı atışlarında 5-4 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fiorentina, adını yarı finale yazdıran takım oldu. 


İtalya Kupası Fiorentina bologna

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