Fiorentina penaltılarda turladı
İtalya Kupası çeyrek final maçında 120 dakikası 0-0 sona eren maçta Fiorentina, Bologna'yı penaltı atışlarında 5-4 yendi.
İtalya Kupası çeyrek final maçında Fiorentina ile Bologna karşı karşıya geldi.
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan ve 120 dakikası 0-0 sona eren maçı Fiorentina penaltı atışlarında 5-4 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fiorentina, adını yarı finale yazdıran takım oldu.
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