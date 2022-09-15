Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı!

Perşembe akşamı Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Fiorentina'da yöneticiler, Fatih Terim ile bir araya geldi. Fiorentina'nın resmi hesabından, Fatih Terim fotoğrafı paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 09:49
Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'e konuk olacak Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Fatih Terim, Fiorentina CEO'su Joe Barone, Sportif Direktörü Daniele Pradè ve İletişim Direktörü Alessandro Ferrari ile tekne turuna çıktı.

İşte İtalya ekibinin paylaşımı:


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