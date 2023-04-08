Fiorentina'nın serisini Spezia sonlandırdı

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina ile Spezia 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 17:59
Fiorentina'nın serisini Spezia sonlandırdı
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile Leonardo Semplici'nin yönetimindeki Spezia karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken, ev sahibi Fiorentina'nın golünü 25. dakikada Przemyslaw Wisniewski kendi ağlarına gönderdi. Konuk ekip Spezia'nın golünü ise 32. dakikada M'Bala Nzola kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fiorentina 41 puana ulaşırken, Spezia 26 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Fiorentina evinde Atalanta'yı konuk ederken, Spezia sahasında Lazio ile karşılaşacak.


spezia Fiorentina italya serie a

En Çok Okunan Haberler