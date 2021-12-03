Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor maçına görevlendirildi
MHK, dün Süper Lig'de 15.haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Zorbay Küçük ve Mete Kalkavan aylar sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarına atandı.
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasına Zorbay Küçük atandı. Zorbay Küçük, tam 20 ay sonra bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak, en son 7 Mart 2020'deki Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde düdük çalmıştı.
FIRAT AYDINUS 14 AY SONRA TRABZONSPOR MAÇINA ATANDI
Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşmasını da Fırat Aydınus yönetecek. Tecrübeli hakem de en son Trabzonspor'un 2 Ekim 2020'deki Gaziantep maçını yönetmişti. Aydınus tam 14 ay sonra Trabzonspor'un mücadelesine atandı.
METE KALKAVAN 8 AY SONRA BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA
Mete Kalkavan, 8 ay sonra Beşiktaş'ın maçına, Cüneyt Çakır da 6 ay sonra bir Galatasaray mücadelesinde görev yapacak.
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