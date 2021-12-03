Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor maçına görevlendirildi

MHK, dün Süper Lig'de 15.haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Zorbay Küçük ve Mete Kalkavan aylar sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarına atandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 09:52
Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor maçına görevlendirildi
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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasına Zorbay Küçük atandı. Zorbay Küçük, tam 20 ay sonra bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak, en son 7 Mart 2020'deki Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde düdük çalmıştı.

FIRAT AYDINUS 14 AY SONRA TRABZONSPOR MAÇINA ATANDI

Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşmasını da Fırat Aydınus yönetecek. Tecrübeli hakem de en son Trabzonspor'un 2 Ekim 2020'deki Gaziantep maçını yönetmişti. Aydınus tam 14 ay sonra Trabzonspor'un mücadelesine atandı.

METE KALKAVAN 8 AY SONRA BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA

Mete Kalkavan, 8 ay sonra Beşiktaş'ın maçına, Cüneyt Çakır da 6 ay sonra bir Galatasaray mücadelesinde görev yapacak.


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