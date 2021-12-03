Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor maçına görevlendirildi

03 Aralık 2021 Cuma, 09:52

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasına Zorbay Küçük atandı. Zorbay Küçük, tam 20 ay sonra bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak, en son 7 Mart 2020'deki Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde düdük çalmıştı.

FIRAT AYDINUS 14 AY SONRA TRABZONSPOR MAÇINA ATANDI

Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşmasını da Fırat Aydınus yönetecek. Tecrübeli hakem de en son Trabzonspor'un 2 Ekim 2020'deki Gaziantep maçını yönetmişti. Aydınus tam 14 ay sonra Trabzonspor'un mücadelesine atandı.

METE KALKAVAN 8 AY SONRA BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA

Mete Kalkavan, 8 ay sonra Beşiktaş'ın maçına, Cüneyt Çakır da 6 ay sonra bir Galatasaray mücadelesinde görev yapacak.