Fırat Aydınus: Cüneyt Çakır'ın sözleri bende soru işareti yarattı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:54

Eski Hakem Fırat Aydınus,Trabzonspor'un İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından TV8,5'ta açıklamalar yaptı. Aydınus, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır için de çarpıcı yorumlarda bulundu.

Fırat Aydınus'un sözleri şöyle:

"KIRGINLIĞI VAR"

"Geçen sene 8 Mart operasyonu adı altında lanse edilen ve bu işte parmağı olanlara karşı bir kırgınlık vardı. Bu kişiler Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'na gitmesine engel oldu. Bu açık. Bundan sonraki aşamada yaklaşık birkaç gün önce maç yönetti. Ondan önce UEFA koşusu yaptı. TFF Merkez Hakem Kurulu belli olduktan sonra seminere çıktı. 2 gün sonra da hakemliği bıraktı."

"BENDE SORU İŞARETİ BIRAKTI"

"Cüneyt Çakır'ın kendimi buna hazırlıyorum demesi bende soru işareti bıraktı. Hakemlere belli konularda baskı yapıldı mı? Bu çok önemli. Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna geçmesindeki nedenler neler? Cüneyt Çakır'a ne söylendi? Böyle bir karar alınıyorsa, bizim değerimize bir jübile maçı yapılmalı. Cüneyt Çakır'ın 2023 Ağustosuna kadar sözleşmesi vardı. Bırakma isteği tercihiyle olabilir ama baktığımda alt kademelerdeki hakemlerle ilgilenmesi çok güzel. Ben inanıyorum ki UEFA'da da eğitim verebilecek kapasiteye sahip bir isim. Türk halkı olarak kendisine teşekkür etmemiz gerekiyor."

"TEKRAR DÖNEMEZ"

"İnsan düşündüğü zaman soru işaretleri oluyor ama bu soru işaretleri cevabını bulur. Cüneyt Çakır UEFA yetkileriyle görüşmüştür 'ben bırakıyorum' diye. Türkiye'de bırakırsa Avrupa'da devam etmesi söz konusu değil. Türkiye'de hakemler için yapılan operasyondan dolayı Katar yolu onun için kesildi. Türkiye'de bıraktığı için Avrupa'da devam etmesi imkansız."

"EĞER GÖREVDEN ALINDIYSA..."

"Cüneyt Çakır'ın aldığı karar kendisi için hayırlı olsun. Eğer aldırılma söz konusu ise onu aldırana da hayırlı olsun. Cüneyt Çakır'ın nasıl kırgınlıkları var ise benim de var bazı kişilere. İlerleyen günlerde daha detaylı anlatacağım."