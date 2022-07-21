Eski hakem Fırat Aydınus yorumcu oldu
Eski hakem Fırat Aydınus, yeni mesleğini seçti. Aydınus, bir radyo programında yorumculuk yapma kararı aldı.
Fırat Aydınus, geçen sezon oynanan Fatih Karagümrük-Alanyaspor karşılaşmasında kariyerinde son kez düdük çalmıştı.
Hakemlik sonrası kariyeri merakla beklenen 48 yaşındaki Aydınus'un yeni görevi belli oldu.
Eski hakemin bir radyo programında Süper Lig maçlarını yorumlayacağı öğrenildi.
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