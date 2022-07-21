Eski hakem Fırat Aydınus yorumcu oldu

Eski hakem Fırat Aydınus, yeni mesleğini seçti. Aydınus, bir radyo programında yorumculuk yapma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 15:39
Eski hakem Fırat Aydınus yorumcu oldu
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Fırat Aydınus, geçen sezon oynanan Fatih Karagümrük-Alanyaspor karşılaşmasında kariyerinde son kez düdük çalmıştı.

Hakemlik sonrası kariyeri merakla beklenen 48 yaşındaki Aydınus'un yeni görevi belli oldu.

Eski hakemin bir radyo programında Süper Lig maçlarını yorumlayacağı öğrenildi.


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