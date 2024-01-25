Fırat Aydınus'tan flaş iddia: 'TFF VAR kayıtlarını açıklayacak'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:52

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:52

FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde TFF'nin VAR hakkında alacağı yeni kararlar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Aydınus, TFF'nin yeni projesini duyururken, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun üzerinde çalıştığı bir diğer konu da VAR konuşmaları. Şu anda VAR konuşmaları İspanya’da maçın oynandığı akşam, İtalya’da ise haftalık olarak deklare ediliyor. Portekiz ise hakem monitöre gittiğinde VAR odası ile yapılan konuşmaların maçta canlı olarak yayınlanması için FIFA’dan yanıt bekliyor" ifadelerini kullandı.

Fırat Aydınus

"İSPANYA'DAKİ GİBİ OLACAK"

TFF'nin VAR kayıtlarını açıklayacağını belirten Aydınus, "Türkiye’de ise İspanya’da uygulanan sistem gibi o gün oynanan maçların akşamında konuşmaların yayınlanması hedefleniyor. Bunun için de test çalışmalarının projesi beklemede. Bu projeye hakemler de sıcak bakıyor. Hemen hemen her fırsatta eleştirilerin hedefi olan hakemler; şeffaflık, verilen kararlarla ilgili olarak senaryoların önüne geçilmesi, kişilerin ve taraftarların şüphelerinin bertaraf edilmesi adına VAR konuşmalarının canlı olarak yayımlanmasına sıcak bakıyorlar" sözlerini kullandı.