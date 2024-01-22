Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı: TFF'den dikkat çeken karar!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:33
Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı: TFF'den dikkat çeken karar!
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Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

23 Ocak Salı

17:00 Hatayspor - Alanyaspor: Emre Kargın

20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

20:00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker

24 Ocak Çarşamba

17:00 Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Meteoğlu

17:00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan

20:00 Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

20:00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman

25 Ocak Perşembe

17:00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay

20:00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek

20:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

HAKEM ATAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN KARAR

21. haftada Fenerbahçe - Samsunspor maçında görev yapan Bahattin Şimşek, Galatasaray maçına atandı.

Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise Fenerbahçe maçına atandı.


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