Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı: TFF'den dikkat çeken karar!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
23 Ocak Salı
17:00 Hatayspor - Alanyaspor: Emre Kargın
20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
20:00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker
24 Ocak Çarşamba
17:00 Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Meteoğlu
17:00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan
20:00 Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
20:00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman
25 Ocak Perşembe
17:00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay
20:00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek
20:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
HAKEM ATAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN KARAR
21. haftada Fenerbahçe - Samsunspor maçında görev yapan Bahattin Şimşek, Galatasaray maçına atandı.
Trabzonspor - Galatasaray maçında düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise Fenerbahçe maçına atandı.
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