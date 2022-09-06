Fırat Aydınus'tan Josef ve kırmızı kart iptali yorumu

06 Eylül 2022 Salı, 09:47

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Hürriyet Gazetesi'nde bu maçta çıkan olayları değerlendiren Aydınus, Josef de Souza'nın gördüğü kartla ilgili fikrini açıkladı.

İşte Aydınus'un değerlendirmeleri...

OLAY HANGİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMELİ?

"Olayı hem vicdani hem kural olmak üzere 2 açıdan değerlendirmek gerekiyor. Kurallar açısından bakılacak olursa oyun kurallarında ihraç verilecek haller listesinde yer alan şiddetli hareketin tanımı şu şekildedir:

'Şiddetli hareket, temas olup olmamasına bakılmadan, top için mücadele etmezken, bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir.'"

"HAKEMİN RAPORU ÇOK ÖNEMLİ"

"Bütün teamüller göz önünde bulundurularak hakemin görüp değerlendirdiği veya VAR yardımıyla hakim olduğu olay karşısında rapor PFDK tarafından değerlendirilecek. Şiddetli hareketin ceza süreleri talimatta 3 ve 6 maç arasında belirtiliyor. Ancak olay PFDK’nın 13. maddesindeki “takdiri indirim nedenleri” kapsamına sokulursa, akabinde yine talimatın 12 .maddesindeki 'haksız tahrik' uygulanıp 13. madde ile bütünleştirilerek 1 maç men ve para cezası verilmesini bekliyorum."

"HAZİN BİR DURUMDAYIZ"

"Bu yaşananların 2. boyutu ise kamuoyu vicdanı. Bir taraftarın maç sonu sahaya girerek futbolcu grubunu içine tekmeyle dalması asla kabul edilemez. Hele böyle bir hareketi yapan taraftarın direkt serbest kalması da içinde bulunduğumuz hazin durumu gösteriyor."

"KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK"

"PFDK’den hangi sonuç çıkarsa çıksın sezon boyunca emsal teşkil edecek nitelikte olacağını da unutmamak gerekiyor. Bir açıdan da şunu belirtelim: Beşiktaş’ın PFDK kararına itirazı ve kamuoyu vicdanı birlikteliğiyle Tahkim Kurulu Josef de Souza’ya çıkabilecek olası ceza kararını da bozabilir."

NE OLMUŞTU?

Josef de Souza, takım arkadaşları Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme atan saldırganı boynundan yakalayarak vurup yere düşürmüştü. Bunu gören hakem Mete Kalkavan, Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart göstermişti.