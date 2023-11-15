Fırtına Avcı ile döndü

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 04:00

Fırtına, Avcı ile çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmezken aldığı 10 puanla zirve yarışında averajla 4.’lüğe yerleşti. Özellikle İstanbul’da hakeme karşın F.Bahçe karşısında sergilenen oyun ve alınan sonuç takımın kazanma alışkanlığının geri kazanıldığının göstergesi gibiydi. Abdullah Avcı’nın ilk basın toplantısındaki “Yeni gelmedim geri döndüm” sözüyle “Karadeniz Fırtınası” geri dönüp kazanma alışkanlığını yakaladı.

Yeni transferler Onuachu, Pepe ve Mendy takımın ofansif yönüne yüzde 100 katkı verdi. Onuachu’nun Konya maçında attığı gol uzun süre konuşulacak gibi. Avcı, sahada olup da oyunda olamayan oyuncuları yeniden kazanmak adına büyük çaba sarfediyor. Yönetim ile teknik kadronun amacı, daha güçlü ve yarışan bir Trabzonspor’u bu takıma gönül verenlerin beğenisine sunmak.

