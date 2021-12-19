Fırtına esti geçti

Süper Lig’de zirvenin sahibi Trabzonspor, konuk ettiği Hatayspor’u rahat bir oyunla 2-0 yenip farklı liderliğini sürdürdü.

Hayri Güner
19 Aralık 2021 Pazar, 01:33
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Sakat Nwakaeme’nin yokluğunda zorlanmayan Bordo-Mavililerin gollerini Djaniny ve Cornelius kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu tüm ekibiyle birlikte saha içinde yürüyüp tribünleri selamladı. Avcı, “İyi bir galibiyet aldık. Taraftarımız savunmada ve hücumda bizimle birlikte mücadele etti. Oyun beni çok tatmin etti. Şehir bana sahip çıkıyor ve bu şehir çok büyük güzellikleri hakediyor” dedi.


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