Fisayo Dele-Bashiru, İtalya yolcusu!
Lazio'nun Hatayspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtildi.
İtalyan devi Lazio, Süper Lig ekibi Hatayspor'dan transfer yapıyor.
Sky Sport'ta yer alan habere göre; Lazio, Hatayspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ
Haberde Nijeryalı orta sahanın satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu belirtildi.
Bununla birlikte, son pürüzlerin ardından resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Hatayspor'un Sheffield Wednesday'den bedelsiz kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibiyle 39 maça çıktı ve 9 gol, 6 asist yaptı.
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