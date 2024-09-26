Fisayo Dele Bashiru, Lazio'yu zafere taşıdı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 10:33

Güncelleme: 26.09.2024 - 10:33

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ukrayna takımı Dinamo Kiev, İtalyan temsilcisi Lazio'yu konuk etti. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanan müsabaka 3-0 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 35. dakikalarda Boulaye Dia ile 33. dakikada Fisayo Dele Bashiru attı. Hatayspor'dan Lazio'ya transfer olan Dele Bashiru bir de asist yaptı.

Kiev ekibinde 72. dakikada kırmızı kart gören Maksym Bragaru, Lazio'da ise 82. dakikada Tijanni Noslin kırmızı kart gördü.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın da rakibi olan Dinamo Kiev, turnuvadaki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Alman temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Lazio ise aynı gün Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak.