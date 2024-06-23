FIVB Milletler Ligi'nde İtalya tarihinde 2. kez şampiyon oldu!

İtalya, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde karşılaştığı Japonya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 19:43
FIVB Milletler Ligi'nde İtalya tarihinde 2. kez şampiyon oldu!
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İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

TARİHİNDE 2. KEZ...

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya, 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle mutlu sona ulaştı.

İtalya, 2022'de Türkiye'de elde ettiği şampiyonluğun ardından FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci kez zafere uzandı.


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