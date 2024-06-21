Polonya'yı geçemedik: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 18:38

Güncelleme: 21.06.2024 - 18:38

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Polonya'ya setlerde 3-2 mağlup olarak Milletler Ligi'ne veda etti.

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA

Polonya, yarı finalde 22 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE

5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE

FİLENİN SULTANLARI İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETMİŞTİ

Kadınlar Milletler Ligi’nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci etapta ise 4’te 4 yapmıştı.

Hong Kong’ta oynanan Dominik Cumhuriyeti ve Tayland karşılaşmalarını kazanan Ay-yıldızlılar son olarak Brezilya ve Çin karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.