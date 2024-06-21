Polonya'yı geçemedik: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek finalinde karşılaştığı Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 18:38
Polonya'yı geçemedik: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. 

Filenin Sultanları, Polonya'ya setlerde 3-2 mağlup olarak Milletler Ligi'ne veda etti.

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA

Polonya, yarı finalde 22 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE

5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE

FİLENİN SULTANLARI İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETMİŞTİ

Kadınlar Milletler Ligi’nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci etapta ise 4’te 4 yapmıştı.

Hong Kong’ta oynanan Dominik Cumhuriyeti ve Tayland karşılaşmalarını kazanan Ay-yıldızlılar son olarak Brezilya ve Çin karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.


A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri polonya haberleri FIVB Milletler Ligi haberleri filenin sultanları haberleri

İlgili Haberler

Filenin Sultanları yarı final için sahada!

Filenin Sultanları yarı final için sahada!
Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu
Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti: Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu

Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti: Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler