Polonya'yı geçemedik: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek finalinde karşılaştığı Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, Polonya'ya setlerde 3-2 mağlup olarak Milletler Ligi'ne veda etti.
YARI FİNALDE RAKİP İTALYA
Polonya, yarı finalde 22 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:
1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE
5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE
FİLENİN SULTANLARI İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETMİŞTİ
Kadınlar Milletler Ligi’nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci etapta ise 4’te 4 yapmıştı.
Hong Kong’ta oynanan Dominik Cumhuriyeti ve Tayland karşılaşmalarını kazanan Ay-yıldızlılar son olarak Brezilya ve Çin karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.
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