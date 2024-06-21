Filenin Sultanları yarı final için sahada!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:56

Güncelleme: 21.06.2024 - 15:56

Türkiye'nin de mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, Tayland'da başladı.

Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 21 Haziran Cuma günü TSİ 16.30'da oynanacak çeyrek final maçında, grubun 3'üncüsü Polonya ile karşılaşacak.

Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

YARI FİNALE YÜKSELEN İKİ TAKIM BELLİ OLDU

Voleybolda Tayland'da devam eden FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL), Çin'i 3-0 yenen Japonya ile Tayland'ı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

KADINLAR MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Brezilya-Tayland

Çin-Japonya

İtalya- ABD

Türkiye - Polonya

FİLENİN SULTANLARI İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETTİ

Kadınlar Milletler Ligi’nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci etapta ise 4’te 4 yapmıştı.

Hong Kong’ta oynanan Dominik Cumhuriyeti ve Tayland karşılaşmalarını kazanan Ay-yıldızlılar son olarak Brezilya ve Çin karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.

POLONYA SADECE İKİ KEZ MAĞLUP OLDU

VNL’de çeyrek finalde Filenin Sultanları’nın rakibi olan Polonya 30 puan topladı. Oynadığı 12 karşılaşmada sadece Çin ve Brezilya karşısında kaybeden Polonya diğer 10 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Polonya, Milletler Ligi’nde İtalya, Fransa, Hollanda, Japonya, Sırbistan, Güney Kore, Almanya, ABD, Dominik Cumhuriyeti ve Tayland’ı mağlup etti.