Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu
Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.
Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.
Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti
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