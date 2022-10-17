Flamengo, Fenerbahçeli yıldıza teklif yapmaya hazırlanıyor
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Flamengo'nun teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Urguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi için bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx'in aktardığına göre Brezilyalı gazeteci Wilson Pimentel, Flamengo'nun Diego Rossi'yi transfer etmek için teklif yapmaya hazırlandığını belirtti.
2025'E KADAR KONTRATI VAR
24 yaşındaki Rossi'nin Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Yönetimin, geçtiğimiz sezon başında kiraladığı daha sonra 5.5 milyon Euro'luk opsiyon hakkını kullanarak MLS'den bonservisini aldığı Uruguaylı kanat oyuncusu; bu sezon forma giydiği 17 maçta 1 gol atıp, 7 asist üretti.
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