Flamengo, FIFA Kıtalararası Kupa'da play-off'a yükseldi!

2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 yenen Brezilya temsilcisi Flamengo, play-off turuna yükseldi.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Cruz Azul ile Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, Katar'ın Al-Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan ikinci tur maçında karşılaştı.

ARRASCAETA'DAN DUBLE

Flamengo, Giorgian De Arrascaeta'nın 15. ve 71. dakikalarda attığı gollerle maçta 2-1 galip geldi. Cruz Azul'un golünü ise 44. dakikada Jorge Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla Flamengo, play-off turunda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nin galibi Mısır ekibi Pyramids ile eşleşti.

Play-off turunu geçen taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile FIFA Kıtalararası Kupa finalinde karşılaşacak.