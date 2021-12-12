Flamengo, Vitor Pereira'yı istiyor

12 Aralık 2021 Pazar, 13:07

Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

FLAMENGO, PEREİRA'YA TALİP OLDU

Oglobo. globo.com sitesinde yer alan habere göre; teknik direktör arayışlarını sürdüren Flamengo'nun, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'ya gündemine aldığı belirtildi.

Haberde, Pereira'nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar devam ettiği ve listelerinde başka bir adayın daha bulunduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli yönetimin alınacak sonuçlara göre karar vereceği ve devre arasında yolların ayrılmasının büyük oranda gerçekleşeceği öne sürülüyor.



